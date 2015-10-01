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شاهد بـ"اقتحام الزمالك": 3 سيارات نقلت أعضاء وايت نايتس لمهاجمة أمن النادى

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شاهد بـ"اقتحام الزمالك": 3 سيارات نقلت أعضاء وايت نايتس لمهاجمة أمن النادى شاهد بـ"اقتحام الزمالك": 3 سيارات نقلت أعضاء وايت نايتس لمهاجمة أمن النادى
تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى إلى أقوال شهود الإثبات، فى محاكمة 13 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك".

وأشار شاهد الإثبات محمد أحمد إسماعيل وهو عامل بنادى الزمالك فى مستهل أقواله إلى أنه كان متواجدًا يوم الواقعة، وبحلول الثالثة عصرًا سمع ضجيجا خارج بوابات النادى، وبانتقاله إلى هناك فوجئ بثلاثة سيارات "جى إم" أقلت أعضاء مجموعة الوايت نايتس، والذين قاموا بدورهم بمهاجمة أحد أفراد الأمن بالنادى، مُحدثين به الإصابات، نتاج طعنه بمطواة.

وتابع الشاهد أن أعضاء الوايت نايتس، قاموا بتحطيم مكتب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من خلال رشقه بالطوب والحجارة والشماريخ، ليُعقب: رأيت سيد مشاغب قائد المجموعة يقوم بإطلاق طلقات الخراطيش أثناء الواقعة.

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