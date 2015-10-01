ضبط 2500 قرص تامول و103 قطع حشيش فى حملة أمنية بسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش المنطقة، بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون مع الرائد محمد سليمان العمدة، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، عن ضبط 2500 قرص تامول و103 قطع حشيش بحوزة متهمين.

كان اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام موظف بالأزهر بترويج الأقراص المخدرة مستغلا بعض الشباب فى الأمر.

وبالانتقال والفحص، تبين ضبط "ش م م م" 53 كاتب حسابات بمنطقة سوهاج الأزهرية ومقيم نجع الحاكم دائرة مركز المراغة بالاتجار فى المواد المخدرة وبصحبته "م ح ج ح" 26 عاما عاطل ومقيم ش أحمد ماهر دائرة مركز طما و"ج م م م" 37 عاما عامل صاحب توك توك و"م ل أ ع" 18 عاما ومقيم بناحية قاو عيس مركز طما سائق توك توك وبحيازتهم "2500" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى "1165" جنيهاً و4 هواتف محمول ودراجة بخارية وتوك توك ملك الثانى وقيادة الثالث، وذلك نظير أجر مادى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والتوك توك لنقل وتوزيع المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4277 إدارى مركز المراغة.

كما تم ضبط "28" قطعة لمادة الحشيش المخدر "م أ ن" 33 عاما ومقيم السمطا مركز البلينا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5350 ادارى مركز البلينا.

كما تم ضبط "10" قطع لمخدر الحشيش وزنت حوالى "30 " جراما ومبلغ مالى " 30 " جنيها بحوزة م م ع 29 عاما عامل ومقيم بندر طهطا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2061 إدارى قسم طهطا.

وضبط "7" قطع لمخدر الحشيش ومبلغ مالى "90" جنيهاً بحوزة م م أ أ 22 عاما عامل ومقيم شارع حسن مصطفى قسم أول سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3664 إدارى قسم ثان.

وضبط "40" قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى "440" جنيهاً بحوزة "م ظ ب ب" 49 عاما عاطل ومقيم المخبز الآلى قسم أول والمسجل شقى خطر تحت رقم 542 فئة "ج" سرقات عامة وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3471 إدارى قسم أول سوهاج.

تم ضبط عدد "13" قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى "670" جنيهاً و"2" هاتف محمول بحوزة "ح م ح ر" 29 عاما عامل ومقيم الغياتيه – قسم أول سوهاج و م ر ع ع 29 عاما عامل ومقيم حارة رجب الشيخ خليفه قسم أول سوهاج وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3635 ادارى قسم ثان سوهاج.

وضبط "5" قطع لماده الحشيش المخدر وزنت حوالى " 72 " جرام بحوزة ن ح ع 29 عاما وح م ا ا 27 عاما عامل ويقيم الشيخ بركه مركز البلينا وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10739 جنح مركز البلينا.