ضبط مسجل خطر قبل ترويجه البانجو فى منشأة أبو عمر بالشرقية

ضبط رجال مباحث منشأة أبو عمر، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الشرقية مسجل شقى خطر قبل ترويج كمية من البانجو وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبو عمر، بتمكن النقيب محمود سويلم رئيس المباحث تحت إشراف العقيد ياسر فاروق رئيس فرع شرق السرقية من ضبط "صبحى.ع.م.ع" 34 سنة مسجل شقى خطر بحوزته 2 كيلو بانجو، ووتحرر له المحضر 1259 جنايات منشأة أبو عمر لسنة 2015.

يذكر أن ضباط منشأة أبو عمر ضبطوا العديد من مروجى المواد المخدرة قبل عيد الأضحى.