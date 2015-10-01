تحرير 700 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى وكيل إدارة المرور من تحرير وضبط 700 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 265 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و118 مخالفة إزالة ملصقات و105 مخالفات انتظار خاطئ و5 حجز سيارة و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و22 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان 25 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.