ضبط 6 سرقوا 3400 جنيه من وحدة صحية بالشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس القبض على 6 متهمين بسرقة 3400 من الوحدة الصحية لقرية عرب درويش، وحرروا لهم المحضر اللازم وأحالوهم إلى النيابة العامة .

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، بابلاغ "إيمان عثمان" مفتشة الوحدة الصحية بعرب درويش عن اكتشافها أمس، سرقة 3400 جنيه من غرفة تنظيم الأسرة .

وبعد ساعات حدد النقيب محمد حيدة، معاون مباحث فاقوس، بإشراف المقدم مصطفى عرفة، رئيس المباحث، هوية الجناة وضبطهم وتبين أنهم كل من "أحمد.ع.ا"، 18 سنة، ميكانيكى، "ومحمد.ع.ا"، 17 سنة، سباك، و"أحمد.ف.م.س"، 20 سنة، سباك، و"السيد.م"، وشقيقة "محمد"، سباك، و"على.ع"، 20 سنة، سباك، وجميعهم مقيمون عرب درويش.

وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الواقعة قبل عيد الأضحى وحصل كل منهم على 400 جنيه وأنفقوها فى العيد.. تحرر المحضر رقم 24780 جنح المركز لسنة 2015 وإحالة المتهمين للنيابة .

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