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ضبط إخوانيين متورطين فى تفجير 7 محولات كهربائية بأبو حماد بالشرقية

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ضبط إخوانيين متورطين فى تفجير 7 محولات كهربائية بأبو حماد بالشرقية ضبط إخوانيين متورطين فى تفجير 7 محولات كهربائية بأبو حماد بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 2 من أعضاء جماعة الإخوان وبحوزتهما جراكن بنزين أثناء قيادتهما دراجة بخارية، وتبين أنهما وراء ارتكاب وقائع حرق محولات الكهرباء بدائرة المركز وتم التحفظ عليهما للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث أبو حماد، من ضبط كل من "عمرو.م.أ.ال" 17 سنة عامل ومقيم الأسدية و"محمود.ص.ال.م" 20 سنة مبلط ومقيم الأسدية، أثناء قيادتهما دراجة بخارية وبحوزتهما جراكن بنزين، وبضبطهما تطوير مناقشتهما، تبين أنهما وراء ارتكاب 7 وقائع لحرق وتفجير محولات الكهرباء بدائرة المركز.

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