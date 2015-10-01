القبض على موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات بالإسماعيلية بتهمة النصب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من القبض على موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيفهم فى شركات البترول.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مديرالمباحث الجنائية، يفيد بتلقى العقيد إيهاب مصطفى، رئيس مباحث الأموال العامة، بلاغا من المدعو (م.ع.أ)، 45 سنة، مقيم حدائق القبة ــ القاهرة، يتهم المدعو (ط.أ.م)، 47 سنة، يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات ومقيم الشارع البحرى ــ دائرة قسم ثان بتلقى مبلغ مالى قدره ستين ألف جنية نظير تعيين شقيقه وصهره بقطاع البترول دون الوفاء بالتزامه.

وبإجراء التحريات السرية، تبين أن المتهم يتلقى مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تعيينهم فى شركات البترول على غير الحقيقة والاستيلاء على أموالهم، وأكدت التحريات صحة المعلومات وصحة ماجاء فى بلاغ الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وبمواجهته بأقوال الشاكى أقر بارتكابه الواقعة.

وبالكشف الفنى على المتهم المذكور تبين سابقة اتهامه فى القضية رقم 1847 لسنة 1997 إدارى مركز الإسماعيلية بتهمة "قتل" وكذا مطلوب للتنفيذ عليه فى القضايا التالية:ــ

القضية رقم 587 لسنة 2009 جنح مستأنف أول الإسماعيلية ــ حصر رقم 5269 لسنة 2009 بتهمة " تبديد " حبس سنتين والقضية رقم 1655 لسنة 2012 جنح ثان الإسماعيلية ــ حصر رقم 5486 لسنة 2013 بتهمة " تبديد " حبس سنة والقضية رقم 3313 لسنة 2014 جنح أول الإسماعيلية ــ حصر رقم 2507 لسنة 2014 بتهمة " تبديد " حبس ستة أشهر.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.