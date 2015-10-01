مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية غدًا لنقل 5300 حاج من الأراضى المقدسة

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اليوم الخميس، بأن الشركة مستمرة فى تكثيف رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولى وباقى المطارات المصرية الأخرى.

وقال إنه من المقرر أن تسير مصر للطيران غدًا 22 رحلة جوية لنقل 5300 حاج من قرعة أسر الشهداء ومحافظات القاهرة والجيزة والغربية وتضامن محافظات الدقهلية والقليوبية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت المتجهين إلى كوبنهاجن وأمستردام وباريس وبروكسل والجزائر وأبوجا وبانكوك وتورنتو فضلاً عن حج السياحة والأفراد وبعثات وزارة التضامن.

وأضاف النحاس أن بنهاية رحلات اليوم تكون الشركة قد تمكنت من نقل ما يزيد على 26 ألف حاج على متن 110 رحلات جوية إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى وباقى المطارات المصرية الأخرى .