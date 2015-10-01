رئيس جامعة المنصورة يحضر المؤتمر السنوي للأمراض الجلدية والتناسلية

نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر السنوى برعاية الاستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والاستاذ الدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة والاستاذ الدكتور إبراهيم أبو بكرعبد الحميد رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنصورة ورئيس المؤتمر والاستاذ الدكتور أحمد عبد الخبير مقرر المؤتمر .

يتضمن المؤتمر عدة محاور أساسية تتمركز فى إلقاء محاضرات تستعرض الجديد فى علاج الأمراض الجلدية وقيام الاساتذة بعرض الأبحاث الجديدة فى هذا المجال وعرض عدد من المدرسين المساعدين لطرق علاج الحالات النادرة فى هذا المجال.

و قد أقيمت بكلية طب المنصورة ورشتي عمل خاصة بتدريب ثلاثين طبيبا على استخدام الليزر فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية على مدار اليومين الماضيين قبل انطلاق المؤتمر

ورحب الاستاذ الدكتور احمد عبد الخبير الاستاذ بقسم الامراض الجلدية والتناسلية ومقرر المؤتمر بالحضور وعرض اهمية هذا المؤتمر والموضوعات المطروحة خلاله.

كما اشاد الاستاذ الدكتور إبراهيم أبو بكر رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنصورة بدعم الاستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة لتطوير قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالكلية مقدما الشكر للاستاذ الدكتور أسامة الباز مدير مستشفيات جامعة المنصورة السابق والاستاذ الدكتور أيمن الشرباصى مدير متشفيات جامعة المنصورة الحالى.

وأوضح ان هناك سببين لتميز مؤتمر هذا العام عن نظيره المنعقد فى العام الماضى :الأول يتعلق بعقد ورشتى عمل فى اليومين السابقين للمؤتمر بعنوان “التطبيقات العلمية للليزر فى علاج الامراض الجلدية والتناسلية، والثانى يتعلق بدعوة رواد التخصص لتقديو خبراتهم فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية للأجيال الجديدة. أعرب الاستاذ الدكتور محسن سليمان رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية عن سعادته بحضور هذا المؤتمر وعن ثقته فى أن يقدم المؤتمر الجديد فى مجال الأمراض الجلدية والتناسلية مع الستفادة من عرض المرضية النادرة فى هذا المجال

وأكد الاستاذ الكتور سعيد عبد الهادى على دور هذا المؤتمر فى مواكبة احدث ماتوصل اليه العالم فى علاج الامراض الجلدية والتناسلية والأبحاث العلمية فى هذا المجال

وقدم الاستاذ الدكتور محمد حسن القناوى التحية للحضور من مختلف الجامعات المصرية مشيدا بعقد ورشتى العمل قبل انعقاد المؤتمر وواعدا بدعم جامعة المنصورة لقسم الامراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنصورة باحدث الأجهزة والمعدات.مشيرا الى امكانية تحقيق القسم موارد مالية من خلال عقد دورات تدريبية لشباب الأطباء على استخدامات الليزر فى الأمراض الجلدية والتجميل