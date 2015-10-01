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البورصة المصرية تخسر1.5 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع

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البورصة المصرية تخسر1.5 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع البورصة المصرية تخسر1.5 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء.

 وخسر رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 447.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 841.5 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى اكس 30″ بنسبة 0.3% ليبلغ مستوى 7310.71 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى اكس 70″ بنحو 0.2% ليبلغ مستوى 387.65 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر “إيجى اكس 100″ الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 0.64% من قيمته ليبلغ مستوى 839.19 نقطة.

أ ش أ

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