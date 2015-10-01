«أحمد مرتضي منصور» : إنضمامي لـ«المصريين الأحرار» يساعدني في المنافسة الإنتخابية

أكد المحامي أحمد مرتضى منصور، المرشح الانتخابي بدائرة الدقي والعجوزة، أن استقالته من حزب الوفد، وانضمامه إلى حزب المصريين الأحرار، أمس الأربعاء، لا يقف وراءها أي خلافات أو مشاحنات مع أعضاء بيت الأمة.

وقال في تصريح تصريحات صحفية ”تشرفت بالانضمام إلى حزب الوفد العريق، وتعلمت من مدرسته وقياداته كثيرا، وأكن لهم كل تقدير واحترام، إلا أنني رأيت أن انضمامي إلى حزب المصريين الأحرار سيضيف لي خبرات سياسية أخرى، خاصة في ظل الفترة الحالية التي أخوض فيها الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة”.

وأضاف: “أحتاج دعما انتخابيا وتنظيميا يساعدني في المنافسة الانتخابية، وهو ما سيوفره لي حزب المصريين الأحرار في تلك الفترة”، مؤكدا على أهمية دور الأحزاب وتأثيرها في الشارع السياسي والانتخابي.

وأوضح أن الأحزاب السياسية أصبح لها دور واضح في الفترة الأخيرة، وهو ما دعاه للترشح من خلالها، بعدما قرر الترشح مستقلا.