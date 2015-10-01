نميرة نجم تشارك في مؤتمر حول إعادة تأهيل المحاربين برواندا

شاركت السفير نميرة نجم سفير مصر برواندا في مؤتمر حول برامج إعادة تأهيل المحاربين من شرق الكونجو من أعضاء حركة المتمردين المتواجدة فى مراكز التأهيل الرواندية المخصصة لهذا الغرض والتى تتم بالتعاون بين رواندا وقوات الأمم المتحدة فى شرق الكونجو، حيث ناقش المؤتمر قصص النجاح فى إعادة تأهيل المحاربين ومنها تعلم الحرف وإعادة إنخراط العائدين فى مجالات الحياة اليومية لأقرانهم برواندا.

> كما تناول المؤتمر المعوقات التى تواجه وصول معلومات وافية عن برامج إعادة التأهيل للمحاربين لإقناعهم بترك السلاح والعودة للحياة العادية وفى مقدمتها كيفية وصول سبل الإتصال الحديثة لهم حتى يتسنى العمل على عودتهم لبلادهم رواندا دون الخوف من مواجهة العقاب على ما اقترفوه أثناء حملهم للسلاح. هذا، وشارك فى المؤتمر ممثلون عن قوات الأمم المتحدة فى شرق الكونجو وتنزانيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.