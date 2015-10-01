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محافظة السويس تستعد لإحتفالات إنتصارات 24 أكتوبر1973

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محافظة السويس تستعد لإحتفالات إنتصارات 24 أكتوبر1973 محافظة السويس تستعد لإحتفالات إنتصارات 24 أكتوبر1973

رفع العلم المصري على أرض سيناء1973

عقدت اللجنة العليا للاحتفالات برئاسة محافظ السويس، اللواء العربي السروي؛ لبحث الاستعداد للعيد القومي الثاني والأربعين لمحافظة السويس والمقترحات المقدمة من المديريات والأحياء والجهات المعنية للملامح الرئيسية لفعاليات الاحتفال.

وأكد المحافظ على اللجنة أن يكون الأحتفال رسميًا وشعبيًا بمشاركة شعب السويس والجهات المعنية ويليق بعراقة ونضال شعب السويس ويبدأ الاحتفال بإيقاد الشعلة إيذنًا ببدء الاحتفالات ووضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بأحد مساجد السويس.

وقدمت مديرية  ثقافة السويس إقتراحًا بإقامة مجموعة أعمال فنية من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية من قصر ثقافة السويس ومشاركة من فرق الفنون الشعبية من محافظات الإسماعيلية والشرقية وسيناء وفرقة الموسيقى العربية من محافظة بورسعيد.

ومن ملامح الاحتفال تقام ندوات تثقيفية وأمسيات شعرية ومسابقات عن إنتصارات السويس في 24أكتوبر1973، بالإضافة إلى تقديم عروض رياضية لطلائع الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وموكب عربات الزهور والموسيقى العسكرية وتكريم رموز المقاومة الشعبية، ثم في المساء تطلق السهام النارية أبتهاجًا بالذكرى الـ42 لانتصارات شعب السويس على العدو.

وناشد المحافظ شعب السويس أن يشارك برفع الأعلام على المنازل وكلف المديريات والأحياء والمصالح الحكومية والشركات والهيئات برفع الأعلام أعلى هذه المنشأت فرحة بانتصارات السويس، وشدد المحافظ على مديري جهازي النظافة والتجميل البدء في أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات وقص الأشجار والحدائق بشوارع السويس.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد دردير مساعد مدير الأمن، العميد أحمد ابو بكر مدير عام مكتب المحافظ، سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة، وابراهيم حسن رئيس حي الجناين وسكرتارية أحياء السويس والأربعين وفيصل ومديري مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والمرور والحماية المدنية والمستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة.

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