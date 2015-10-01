مصرع 2 وإصابة 8 فى اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالدقهلية

لقى اثنان مصرعهما خلال اشتباكات بين عائلتين بالدقهلية وإصابة ثمانية آخرين، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بنشوب اشتباكات بين عائلتى البليسى والعزب داخل قرية شنفاس التابعة لمركز أجا لخلافات قديمة على أرض زراعية، وعلى الفور انتقل الرائد فكرى شعير، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين وفاة أحمد محمد البليسى، فلاح، بعد قيام محمود العزب بطعنه بسلاح أبيض على إثر مشادة قام المجنى عليه بإهانة والد الجانى.

وبعد انتشار الخبر بالقرية قامت عائلة البليسى بالهجوم على مزرعة تابعة لابن عم الجانى، وقاموا بدهس أحمد العزب تحت عجلته، وتطورت المشاجرة إلى اشتباكات عنيفة وسقط 8 مصابين وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى أجا المركزى.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى القرية وقامت بفرض السيطرة على القرية خوفا من اندلاع الاشتباكات وتحاول الأجهزة الأمنية إقناع عائلة البليسى بدفن الجثة ولكنهم رفضوا لحين الأخذ بالثأر من عائلة العزب وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.