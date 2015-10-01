هانى المسيرى: جارٍ تطبيق منع سير "التوك توك" بالإسكندرية بالتعاون مع المرور

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، إنه جارٍ تفعيل القانون ومنع سير التوك توك فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة حفاظاً على المرور وعدم حدوث تكدس مرورى.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن هناك تقارير دورية وتنسيقا بالتعاون مع المرور والحضانات وأماكن التحفظ على "التكاتك" بالمحافظة وتطبيق المخالفة على المالكين.

بينما قال اللواء عصمت الأشقر، مدير إدارة مرور الإسكندرية، إن القرار تم تفعيله والتحفظ على "التاكتك" المخالفة بالمحافظة أثناء سيرها بالشوارع والميادين الرئيسية، لكن هناك أولويات رئيسية خلال المرحلة الحالية وسيتم تطبيقه على مراحل فى الفترة المقبلة.