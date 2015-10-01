بالصور.. انطلاق مبادرة افهم بالقرنة فى الأقصر وتكريم مراسل "اليوم السابع"

انطلقت، أولى فعاليات مبادرة "افهم"، التى نظمها مجموعة من شاب مدينة القرنة واستضافها قصر ثقافة الطارف تحت رعاية جمعية "براءة الخيرية" غرب الأقصر، وصرح المهندس محمد مصطفى صاحب فكرة المبادرة، أنها تهدف لرفع الوعى الثقافى لدى المواطنين فى كافة المجالات كالطب والعمارة والتكنولوجيا، والإعلام، مشيرا إلى استمرار المبادرة لتجوب جميع القرى والنجوع والمدارس والوحدات الصحية من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وشملت المبادرة محاضرات تثقيفية بمجالات متعددة حاضر فيها مجموعة من أبناء مدينة القرنة المتخصصين فى تلك المجالات، حيث حاضر عن التوعية الطبية عبد الرحمن مصطفى الطالب بكلية الطب، وحاضر عن فنون العمارة محمد مصطفى الطالب بكلية الهندسة، وحاضر عن التوعية الدوائية أحمد سالم الطالب بكلية الصيدلة، وحاضرت عن الإعلام أسماء خليفة خريجة كلية الآداب قسم الصحافة، وأحمد صلاح عن المواهب، والمهندس محمد الطيب عن الطاقة الكهربائية، والمهندس محمد يوسف عن الطاقة الشمسية، وعن دور التطوع الخدمي محمود حسان، وعن الاقتصاد أحمد خليل.

كما شارك الدكتور عمرو أبو القاسم مدير مستشفى القرنة المركزى أخصائى الأنف والأذن والحنجرة بتلك المبادرة، والتى قدم من خلالها شرحا عن أمراض الجهاز التنفسى بمناسبة استقبال فصل الشتاء، موضحا دور الشخص فى الوقاية من هذه الأمراض وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن بعض الأمراض.

وأشاد قناوى طايع رئيس مجلس إدارة الجمعية، بدور الشباب القائمين على المبادرة، لدورهم الفعال تجاه المبادرة التى كانت ثمرة جهودهم، وحثهم على وجوب دور التعاون ونشر سياسة العمل التطوعى الجماعى فى خدمة المجتمع، واستمرار المبادرة لتصل فكرتهم جميع أبناء المدينة.

وقدم المنظمون فى نهاية المبادرة هدايا لبعض المشاركين كتذاكر لحضور "الصوت والضوء" بمعبد الكرنك، والكورسات المجانية، كما كرمت الجمعية الدكتور عمرو أبو القاسم لجهوده المبذولة فى مبادرات التوعية الصحية ورفع المستوى الصحى بمستشفى القرنة والنهوض بها، وفريق العمل القائمون على موقع "مرصد إعلام الأقصر" الإخبارى لمشاركتهم فى توجيه الرسالة الإعلامية لخدمة المجتمع من خلال إلقاء الضوء على المؤسسات الخدمية و الفئة الشبابية والكشف عن المواهب وغيرها من ما لم تقوم به الصحف الكبرى لخدمة المواطن، وتكريم الصحفى أحمد مرعى مدير مكتب اليوم بالسابع بالأقصر، لدوره الملحوظ فى تقديم المعلومة الصحيحة للمواطن ودور الصحيفة فى رعاية الشباب.

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