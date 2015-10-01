أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يتفقد موقع انفجار مديرية الأمن ويشدد على تكثيف الكمائن

Google+ Print
محافظ الشرقية يتفقد موقع انفجار مديرية الأمن ويشدد على تكثيف الكمائن محافظ الشرقية يتفقد موقع انفجار مديرية الأمن ويشدد على تكثيف الكمائن
تفقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، يرافقه اللواء خالد يحيى مدير الأمن، ظهر اليوم منطقة الانفجار الذى وقع مساء أمس ناحية ديوان عام مديرية الأمن، وآخر ناحية السجن العمومى، لم يسفرا عن أى إصابات.

وأكد المحافظ مساندته لرجال الجيش والشرطة لاستئصال البؤر الإرهابية التى تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن أعمال البناء والتنمية، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى داخل الشوارع وعلى الأكمنة بين المراكز والمدن وتعقب العناصر الإرهابية التى تزعزع استقرار الوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية داخل مدينة الزقازيق شملت شوارع (الحلقة – مولد النبى – موقف المنصورة) لمتابعة أعمال النظافة والحركة المرورية أمام المارة والسيارات.

وشدد المحافظ على أصحاب المحال بعدم التعدى على الرصيف لفتح الشارع أمام المارة و حركة السيارات والاهتمام بنظافة الشارع أولاً بأول لإعادة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع ومتابعة أعمال النظافة أولاً بأول ورفع الإشغالات وتوقيع غرامات فورية على أصحاب المحال التجارية فى حالة عدم الالتزام بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم وكذلك حال تعديهم على الرصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365