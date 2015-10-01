محافظ الشرقية يتفقد موقع انفجار مديرية الأمن ويشدد على تكثيف الكمائن

تفقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، يرافقه اللواء خالد يحيى مدير الأمن، ظهر اليوم منطقة الانفجار الذى وقع مساء أمس ناحية ديوان عام مديرية الأمن، وآخر ناحية السجن العمومى، لم يسفرا عن أى إصابات.

وأكد المحافظ مساندته لرجال الجيش والشرطة لاستئصال البؤر الإرهابية التى تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن أعمال البناء والتنمية، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى داخل الشوارع وعلى الأكمنة بين المراكز والمدن وتعقب العناصر الإرهابية التى تزعزع استقرار الوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية داخل مدينة الزقازيق شملت شوارع (الحلقة – مولد النبى – موقف المنصورة) لمتابعة أعمال النظافة والحركة المرورية أمام المارة والسيارات.

وشدد المحافظ على أصحاب المحال بعدم التعدى على الرصيف لفتح الشارع أمام المارة و حركة السيارات والاهتمام بنظافة الشارع أولاً بأول لإعادة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع ومتابعة أعمال النظافة أولاً بأول ورفع الإشغالات وتوقيع غرامات فورية على أصحاب المحال التجارية فى حالة عدم الالتزام بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم وكذلك حال تعديهم على الرصيف.