رئيس جامعة المنصورة: يجب التفرقة بين الاختلاف السياسى والانتماء الوطنى

التقى الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بطلبة وطالبات كلية التربية الرياضية، خلال حفل الاستقبال الذى نظمته الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، لشرح أقسام الكلية وأهدافها والفرص العمل التى توفرها الكلية من خلال تأهيل خريجيها فى الأقسام الرياضية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف شعلان عميد كلية التربية الرياضية والدكتور سامى محب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة عبد الرحمن وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتور محمد مرسال حمد وكيل الكلية لشئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة ومعاونى رئيس الجامعة من الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يتشرف بطلبة وطالبات الكلية وما أنجزوه فى أسبوع الفتيات وروح التحدى التى لديهم رغم الفترة الزمنية القصيرة للإعداد، وكذلك الظروف الجوية، كما دعا الطلاب إلى المحافظة على الكلية والجامعة وعلى بلدنا مصر الحبيب وضروة التفرقة بين الاختلاف السياسى والانتماء الوطنى.

وأضاف، أن مصر لها فضل كبير على العالم العربى والأفريقى فى التعليم بالجامعات المصرية، وإيفاد المعلمين إليهم ونشر الإسلام الوسطى من خلال الأزهر الشريف.

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