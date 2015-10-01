محافظ سوهاج: إزالة 43 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا وأخميم ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 43 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وأضاف: تمت إزالة عدد 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد 13 حالة تعدٍ على ناحية مركز أخميم، وكذلك إزالة عدد 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز دار السلام.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.