إنشاءات جديدة بعدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بأنه وافق على إنشاء مكاتب صحية فى قرى تيرة محطة 5 وناصر الغربية وزوبع والخاشعة 65 بمركز الحامول.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه وافق على استكمال المدرسة الثانوية الصناعية بنات بقرية تفتيش إصلاح شالما على مساحة 1536 مترا تبرعت بها الجمعية المشتركة بمنطقة شالما لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار حمدى إلى تخصيص 1500 متر غير مستغلة بمدينة برج البرلس لإقامة مجزر على مساحة 600 متر، وإنشاء مجمع مصالح حكومية على مساحة 900 متر، مؤكدًا أنه يتم عمل تصور هندسى للمساحة كاملة ونقل المجزر إلى مكان آخر لاحقا وإقامة مجمع للمصالح الحكومية على كامل المساحة وهى 1500 متر.