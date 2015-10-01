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بالصور والفيديو.. محافظ أسوان يلتقى وفد هيئة قصور الثقافة

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التقى محافظ أسوان مصطفى يسرى، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، بحضور الشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والكاتب عبد الحافظ بخيت الأمين العام لمؤتمر أدباء فى الأقاليم والمهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل وآلية إثراء أجندة الأحداث والفعاليات الثقافية بمحافظة أسوان خلال الفترة المقبلة، بداية من تنظيم مهرجان تعامد الشمس يومى 21 ، 22 أكتوبر الحالى وفبراير المقبل، بمناسبة الاحتفال بظاهرة التعامد على معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية، وأيضًا المشاركة فى تنظيم مهرجانات الطفل والسمبوزيم والعيد القومى للمحافظة، بالإضافة إلى الاحتفال بذكرى عملاق الأدب العربى عباس العقاد، وأيضًا تنظيم مؤتمر أدباء مصر بمدينة أسوان.

وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ أن خطة الهيئة فى الفترة المقبلة ستقوم على رؤية متكاملة تشمل آليات جديدة وعوامل جذب لعودة الجمهور للمواقع الثقافية من خلال الذهاب إليها داخل المدارس بالقرى والمدن والمناطق النائية والحدودية.

وأشار عبد الحافظ إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق بين الثقافة والتربية والتعليم لجذب النشء والشباب للأنشطة الثقافية مع إتاحة المجال أمام المزيد من المبدعين فى مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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