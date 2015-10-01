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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف باليمن

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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف باليمن الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف باليمن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أن أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربى باليمن، قد استشهد اليوم الخميس، متأثرا بجراحه بعد فترة علاج فى إحدى المستشفيات الألمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشهيد يدعى أحمد هيبتان البلوشى، وقد أصيب فى سبتمبر الماضى، أثر مشاركته ضمن قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية فى اليمن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوى الشهيد. . سائلة الله عز وجلّ أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.
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