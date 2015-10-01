سفير فلسطين بالقاهرة يكرم السفير صبيح عقب انتهاء عمله بالجامعة العربية

كرم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله فى جامعة الدول العربية بمنحه درعا تكريميا تقديرا لدوره الكبير فى صفوف الثورة الفلسطينية والدبلوماسية العربية.

وأشاد السفير الشوبكى بفترة عمل المناضل الكبير السفير صبيح وتاريخه النضالى الملىء بالعمل الوطنى الكبير بدءًا من انطلاقة شرارة الثورة الفلسطينية حتى تدرجه فى المناصب الدبلوماسية العربية؛ خاصة الدور المميز الذى قام به خلال مشواره الطويل فى الجامعة العربية فيما يقارب خمسة وعشرين عامًا منها اثنتا عشرة سنة كمندوب دائم، وعشرة أعوام ترأس فيها قطاع فلسطين حيث برز فيها أثره وبصمته المميزة والتى ساهمت فى تأريخ اسم فلسطين فى شتى المحافل التى مثلها فيها، لاسيما ودوره المشهود له فى دعم العمل العربى المشترك.

وذكرت سفارة فلسطين بالقاهرة فى بيان صحفى، أن السفير صبيح السفير الشوبكى على هذا التكريم الوطنى من شخص مناضل مشهود له بالمهنية والكفاءة، وأخذ يسترجع ذكرياته التاريخية منذ تأسيس مكتب لمندوبية فلسطين بالقاهرة وكيف استطاع كادرها بأضعف الإمكانيات أن ينقل قضيتها إلى شتى المحافل الدبلوماسية من أجل كسب مزيد من الحشد والتأييد لعدالة قضيتها الإنسانية.

حضر حفل التكريم لفيف من كوادر وموظفى السفارة ومندوبيها وقطاع فلسطين بالجامعة العربية.