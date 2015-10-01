موقع روسى: السعودية والعراق تعتزمان شراء 1500 عربة مدرعة طراز "بى إم بى 3"

كشفت شركة "تراكتورنيه زافودى" الروسية عن عزم كل من السعودية والعراق شراء نحو 1500 عربة مشاة مدرعة من طراز "بى إم بى 3" روسية الصنع.

وقال نائب رئيس شركة "تراكتورنيه زافودى" ألبرت باكوف فى تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس، إن السعودية تخطط لشراء 950 عربة مشاة، بينما العراق ينوى شراء 500 عربة مشاة.

وأكد ممثل "تراكتورنيه زافودى" عدم وجود أى عوائق تواجه تسليم العربات، منوها إلى أن الشركة تعمل على إطلاق خط تجميع العام المقبل لضمان تلبية جميع الطلبات للسوقين المحلي والخارجى وتسليمها فى الوقت المناسب.

يشار هنا إلى أن مدرعة "بى إم بى 3" هي مركبة قتالية مدرعة روسية تعد من أحدث العربات من هذا النوع، طورت في بداية الثمانينات، وتسع العربة 7 أفراد مشاة، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أفراد.

وسرعة هذه العربة 70 كم فى الساعة، ولها قدرة على السير فوق الماء بسرعة 10 كم فى الساعة.