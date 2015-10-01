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وحدات حماية الشعب الكردية تعلن استعدادها التعاون مع روسيا فى قتال داعش

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وحدات حماية الشعب الكردية تعلن استعدادها التعاون مع روسيا فى قتال داعش وحدات حماية الشعب الكردية تعلن استعدادها التعاون مع روسيا فى قتال داعش
وصف قائد وحدات حماية الشعب الكردى، سيبان هيمو، قرار روسيا القيام بعمليات جوية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرار السليم، مؤكدا إمكانية إقامة تعاون فعال مع روسيا.

وأضاف هيمو، فى تصريح لموقع سبوتينك الروسى، اليوم الخميس، أن قرار روسيا يعتبر خطوة مهمة جداً فى المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، "نريد دعم روسيا لنا من الجو، بالإضافة إلى السلاح لمكافحة المسلحين فى تنظيم "داعش".

وأوضح "يمكننا إقامة تعاون فعال مع روسيا بشأن هذه المسألة، فعلى روسيا مواجهة ليس فقط تنظيم "داعش"، بل أيضاً تنظيم جبهة "النصرة"، حيث إنه ليس هناك فرق بين هذه الجماعات، فكلاهما فرع لتنظيم "القاعدة"، وكلاهما يجب القضاء عليه".

واعتبر وزير الخارجية للكيان الكردى بشمال سوريا، نيسان إدريس، تحركات روسيا بالخطوات الأهم فى مكافحة الجهاديين، قائلاً: "لقد تحدثنا قبل ذلك عن ضرورة محاربة القوات الأجنبية لعناصر تنظيم "داعش" المتطرف، فهذا من الضرورى لتحقيق نتائج إيجابية وتدمير التهديد الإرهابى فى المنطقة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نحن مستعدون للمساعدة من تركيا، ومن روسيا، ومن الولايات المتحدة".

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