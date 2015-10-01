وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مصنع سيارات مفخخة لـ"داعش"

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية فى سوريا دمَّرت مصنعاً لتجهيز السيارات المفخخة، وأكد "نتيجة لضربة مباشرة بالقنابل، تم تدمير مصنع لتجهيز السيارات المفخخة تدميراً تاماً".

وأعلن المتحدث عن استهداف الطائرات الروسية لـ12 هدفا من خلال حوالى 20 طلعة جوية فى 24 ساعة على معاقل داعش بسوريا.

أكد كوناشينكوف فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة سبوتينك الروسية، أن اليوم الأول شهد غارات الطائرات الروسية على 12 نقطة تابعة لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" فى النهار والليل، مشيرا إلى مشاركة طائرات من طرازى "سو-24 أم"، و"سو-25 أم" التى خضعت لعمليات تحديث عميقة، والمحتوية على أفضل أنظمة التصويب الأكثر تقدماً".

وأضاف: "بيانات المراقبة الموضعية أكدت تدميرا كاملا لمقر قيادة داعش فى اللطامنة، نتيجة الضربات التى نفذتها طائرات "سو-24 أم" الروسية".