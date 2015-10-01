أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مصنع سيارات مفخخة لـ"داعش"

Google+ Print
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مصنع سيارات مفخخة لـ"داعش" وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مصنع سيارات مفخخة لـ"داعش"
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية فى سوريا دمَّرت مصنعاً لتجهيز السيارات المفخخة، وأكد "نتيجة لضربة مباشرة بالقنابل، تم تدمير مصنع لتجهيز السيارات المفخخة تدميراً تاماً".

وأعلن المتحدث عن استهداف الطائرات الروسية لـ12 هدفا من خلال حوالى 20 طلعة جوية فى 24 ساعة على معاقل داعش بسوريا.

أكد كوناشينكوف فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة سبوتينك الروسية، أن اليوم الأول شهد غارات الطائرات الروسية على 12 نقطة تابعة لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" فى النهار والليل، مشيرا إلى مشاركة طائرات من طرازى "سو-24 أم"، و"سو-25 أم" التى خضعت لعمليات تحديث عميقة، والمحتوية على أفضل أنظمة التصويب الأكثر تقدماً".

وأضاف: "بيانات المراقبة الموضعية أكدت تدميرا كاملا لمقر قيادة داعش فى اللطامنة، نتيجة الضربات التى نفذتها طائرات "سو-24 أم" الروسية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365