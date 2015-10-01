بالفيديو.. طلاب مدرسة بالمرج يتجولون بـ"شيشة محمولة" فى حقيبة مدرسية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء صوراً و مقطع فيديو لطلاب مدرسة، قال إنها مدرسة المرج الثانوية بنين، ويظهر فى الفيديو والصور تجول الطلاب أمام المدرسة وهم يحملون "شيشة" داخل حقيبة مدرسية.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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