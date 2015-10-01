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سلطات المطار تضبط خليجية "قاصر" حاولت التخلص من رضيعها فى "تاكسى"

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سلطات المطار تضبط خليجية "قاصر" حاولت التخلص من رضيعها فى "تاكسى" سلطات المطار تضبط خليجية "قاصر" حاولت التخلص من رضيعها فى "تاكسى"
عاجل توب

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولى القبض على فتاة خليجية "قاصر"، بعدما تخلصت من رضيعها فى تاكسى، وتركته وحاولت الفرار، اليوم الخميس.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات له اليوم، إن الفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الصالة الموسمية تم ضبطها بعدما أبلغ سائق تاكسى بتركها رضيعها فى السيارة وغابت لما يقرب من ساعة.

وأضاف المصدر: "سائق التاكسى شك فى الفتاة عقب تغيبها فترة طويلة وعدم حضورها لاصطحاب رضيعها بحجة أنها ستنهى إجراءات سفرها أولا ثم تعود لاصطحابه، فأبلغ السلطات بالواقعة على الفور".

وتابع: "باستجواب الفتاة، تبين لرجال شرطة المطار أنها حملت سفاحا من خطيبها مما دفعها للتخلص من رضيعها بتركه مع سائق التاكسى وعدم العودة له مرة أخرى".

وأمر اللواء طارق فتحى، مدير أمن المطار، بتحرير محضر بالواقعة للفتاة واتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

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مصر 365