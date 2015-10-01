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مفاوضات مع محمود مسلم لتولى رئاسة تحرير جريدة " الوطن"

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مفاوضات مع محمود مسلم لتولى رئاسة تحرير جريدة " الوطن" مفاوضات مع محمود مسلم لتولى رئاسة تحرير جريدة " الوطن"
علمت اليوم السابع أن مجلس إدارة جريدة الوطن يجرى مفاوضات مع الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم لتولى رئاسة تحرير الجريدة، وذلك بعد تقديمه استقالته من رئاسة تحرير "المصرى اليوم".

كان محمود مسلم قد أعلن اليوم تخليه عن منصب رئاسة تحرير الزميلة جريدة المصرى اليوم موجهاً الشكر لزملائه فى الموقع والجريدة . وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "اليوم غادرت رئاسة تحرير المصرى اليوم ..كل الشكر لزملائى وأصدقائى الذين ساعدونى فى العمل على نجاح تجربتى.. ألف شكر.. اللهم خير لى واختار لى".

استقالة محمود مسلم من رئاسة تحرير الزميلة "المصرى اليوم"

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