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بالأسماء.. الزند يقرر إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى

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بالأسماء.. الزند يقرر إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى بالأسماء.. الزند يقرر إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى

المستشار أحمد الزند

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا وزارياً بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى وإختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنه 2015  كما يلى:

•نقل مقار المحاكم الجزئية الآتية :

1- محكمة مركز إمبابة و كرداسة .
> 2- محكمة الوراق .
> 3- محكمة أوســيم .
> 4- محكمة العجوزة .
> 5- محكمة الدقى .

إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة ، بدلا من المقر الحالى .

•تنشأ بدائرة دكرنس الابتدائية محكمة الأحداث تختص بنظر جنايات وجنح الأحداث بنيابة أحداث شمال المنصورة ، ويكون مقرها مجمع محاكم بلقاس الكائن بشارع طريق الحرية ( الشهير بشارع أبو رجيلة ).

•نقل تبعية دائرة جنح الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي واستئنافاتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية .
> •تنشأ مأمورية كلية ( تسمى مأمورية أبو قرقاص الكلية ) تتبع محكمة المنيا الابتدائية وتختص بنظر القضايا المدنية بأنواعها وقضايا المدنى المستأنف وكذا قضايا جنح مستأنف أبو قرقاص وقضايا الأسرة ويكون مقرها مبنى محكمة أبو قرقاص الجديد الكائن شارع أسوان الزراعى بجوار مبنى المحكمة القديم .

•نقل مقار إنعقاد الدوائر الآتية :

1- دائرة جنح جزئى الأميرية .
> 2- دائرة جنح جزئى الزيتون .
> إلى مقر مجمع محاكم الزيتون ومصر الجديدة بدلآ من المقر الحالى .

•نقل مقر إنعقاد الدوائر الاتية :
> 1- دائرة أسرة المطرية .
> 2- دائرة جنح جزئى المطرية .
> 3- دائرة مدنى جزئى المطرية .
> إلى مقر محكمة مدينة نصر بدلا من المقر الحالى .

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