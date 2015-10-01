الزمالك يرغب في تأجيل كأس السوبر لهذا السبب

يرغب نادي الزمالك في تأجيل مباراة السوبر المصري التي سيخوضها ضد غريمه التقليدي الأهلي يوم 15 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك يرغبون في تأجيل المباراة أملا في لحاق رباعي الفريق محمد أبو جبل وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح وإبراهيم عبد الخالق بها.

ويتواجد الرباعي الأخير مع المنتخب العسكري في كوريا حاليا من أجل بطولة العالم التي تنتهي يوم 13 أكتوبر المقبل.

ولم يقدم النادي طلبا رسميا لاتحاد الكرة المصري من أجل تأجيل المباراة.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري المحلي ضد الأهلي الوصيف بعدما هزم الأخير بهدفين مقابل لا شيء ليحصد لقب كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي.