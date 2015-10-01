شركة نايك العالمية تتعاقد مع أربعة لاعبين دوليين ' 2 من الأهلي و2 من الزمالك '

تعاقدت شركة (نايك) العالمية مع 4 لاعبين دوليين مصريين لمدة موسم لتسويق منتجاتها في مصر.

وأعلنت الشركة تعاقدها مع شريف إكرامي ومؤمن زكريا من الأهلي وباسم مرسي ومحمود كهربا من الزمالك لأغراض تسويقية.

وتسعى العديد من شركات الأدوات الرياضية للتعاقد مع نجوم عالميين من أجل تسويق منتجاتها والظهور في إعلاناتها.

ومن بين اللاعبين الأربعة لم يشارك فقط شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في المباراة الأخيرة لمنتخب مصر التي سحق فيها مضيفه تشاد بخمسة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.