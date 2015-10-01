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تحذير للأمهات.. تناول طفلك للأسبرين والحديد كتير يعرضه لنزيف وقىء دموى

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تحذير للأمهات.. تناول طفلك للأسبرين والحديد كتير يعرضه لنزيف وقىء دموى تحذير للأمهات.. تناول طفلك للأسبرين والحديد كتير يعرضه لنزيف وقىء دموى
نزيف الأمعاء عند الأطفال أحد الأمراض التى عندما تصيب الأطفال تسبب الكثير من القلق والمخاوف للأمهات عندما تلاحظ الأم ظهور دم بالقىء.

حول ذلك تقول دكتور نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن نزيف الأمعاء عند الأطفال أو ظهور بعض الدم أو شعيرات الدم بالقىء أو بالبراز وينقسم إلى نوعين حاد ومزمن.
>وتستكمل د.نهى قائلة: "هناك بعض العوامل والأسباب والتى تساهم فى حدوث نزيف من الأمعاء الأطفال وأهمها:

1)النزيف الهضمى العلوى:


>يتعرض الأطفال لنزيف الأمعاء نتيجة تناولهم بعض الأدوية مثل الأسبرين والبروفين أو فى حالة إذا كان الطفل يعانى من دوالى بالمرىء أو التهاب بالمرىء أو ابتلاع الطفل لدم ناتج عن جرح بثدى والداته أثناء الرضاعة وبالتالى يظهر دم أثناء سعال الطفل أو القىء.

2)النزيف الهضمى السفلى:


>غالبًا يعانى الطفل من النزيف الهضمى السفلى نتيجة تناوله لبعض الأطعمة الغنية بالحديد أو تناول بعض الأدوية الحديد أو الطفل يعانى من بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالشرج.

وتتابع د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات حال ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة عرضه على الطبيب لإجراء الكشف الإكلينكي وإجراء منظار لتحديد سبب النزيف وعمل صورة دم كاملة وتحليل براز".

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مصر 365