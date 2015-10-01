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رسالة من "أصم" للإمام الأكبر: لأول مرة فى حياتى أستفيد بخطبة الجمعة

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رسالة من "أصم" للإمام الأكبر: لأول مرة فى حياتى أستفيد بخطبة الجمعة رسالة من "أصم" للإمام الأكبر: لأول مرة فى حياتى أستفيد بخطبة الجمعة
وجه أصم رسالة إلى شيخ الأزهر، قائلا، "لأول مرة فى حياتى أستفيد من خطبة الجمعة، وأعى ما يقوله خطيب المسجد"، وذلك بعد قرار الأزهر بترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا.

ونقلت الدكتورة هبة هجرس، رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، رسالة أحد المصلين من ذوى الإعاقات السمعية وعمره 67 عاما، والذى حضر صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، والتى جاء فيها، "ترددت على المسجد كثيرا ولم أستفد طوال حياتى من خطبة الجمعة، ولم أدرك شيئا مما يقوله الخطباء، أما اليوم فلأول مرة فى حياتى بعد هذا العمر أدرك وأعى ما يقوله الخطيب على المنبر".

وفى إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة تكثيف التعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة من أجل خدمة وتوجيه أصحاب الإعاقات السمعية بصفة خاصة، وجه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر كلا من قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية بضرورة التنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لعقد ندوات خاصة بالجامع الأزهر والمناطق الأزهرية ومناطق الوعظ بالمحافظات للمعاقين سمعيا والاستعانة بمترجم إلى لغة الإشارة.

وقال وكيل الأزهر، حسب بيان اليوم، إن هذه التوجيهات تأتى فى اطار دور الأزهر الشريف ورعايته لأصحاب الحالات الخاصة والتى بدأت بوجود مترجم لخطبة الجمعة بالجامع الأزهر للغة الإشارة .

وكان المجلس القومى لشئون الاعاقة قد توجه بخطاب شكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر على قراره بإتاحة خطبة الجمعة ولقاءات كبار العلماء بالجامع الأزهر للأشخاص ذوى الاعاقات السمعية من خلال الاستجابة لمطالب المجلس والتنسيق معه لتوفير مترجم إشارة أثناء صلاة الجمعة وأثناء الندوات واللقاءات الدينية الهامة التى تقام بالمسجد ودعوة أصحاب الإعاقات السمعية لحضور الصلاة بالجامع الأزهر ليستفيدوا من هذه الخدمة الجديدة.

وأشاد المجلس باتخاذ وكيل الأزهر الشريف الخطوة الأولى يوم الجمعة 18 سبتمبر للتنفيذ الفعلى للقرار بتوفير مترجم اشارة داخل رواق الأتراك بالجامع الأزهر.

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مصر 365