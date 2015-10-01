الداخلية: إزالة 3 آلاف بائع متجول بحلوان وتسليمهم 1160 باكية بسوق توشكى

أفادت وزارة الداخلية، بأنه تمت إزالة 3000 بائع متجول بمنطقة ميدان المحطة بحلوان، حيث شارك فى الحملة جميع أجهزة مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى، وتم نقل الباعة الجائلين إلى منطقة سوق عين حلوان ومنطقة توشكى، وتسليمهم 1160 باكية لـ1160 بائعا.

وعينت أجهزة الأمن بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، الخدمات الأمنية اللازمة بمنطقة ميدان المحطة بحلوان، لملاحظة الحالة، والتأكد من عدم عودة البائعين مرة أخرى، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات بكل المحاور والميادين، لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لكل شوارع العاصمة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وتكثيف الجهود الأمنية لفرض هيبة الدولة، وتوجيه الحملات الانضباطية المستمرة لإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية.



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