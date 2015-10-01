بدء تدريب 240 موظفا حول كيفية التعامل مع أعضاء البرلمان من ذوى الإعاقة

يبدأ ما يقرب من 240 موظفا بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، فى تلقى التدريبات على كيفية التعامل وتقديم الدعم اللازم للأعضاء الجدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على تنسيق بين مجلس النواب والمجلس القومى لشئون الإعاقة.

ووفقا المصادر، فإن التدريب من المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متعاقبة وذلك استعداداً لاستقبال النواب الجدد من ذوى الإعاقة.

وكان خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد فى وقت سابق، اهتمام الأمانة بتوفير جميع الأدوات التى تمكن النائب من أداء مهامه، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم تخصيص 4 مقاعد على يمين ويسار المكان المخصص لجلوس رئيس المجلس لذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة أصحاب الإعاقة الجسدية، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاق مع المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة لتخصيص شاشة لذوى الإعاقة البصرية، موضحا أنه جارٍ البحث عن أشخاص لديهم مهارة العمل بأسلوب الإشارة لمعاونة ذوى الإعاقة السمعية، مع مراعاة السرعة لمتابعة أعمال الجلسات.

وأشار الصدر، إلى أن الطاقة الاستعابية للقاعة الرئيسية لمجلس النواب تسع لنحو 600 نائب، وأن إدارة المراسم بالمجلس رتبت أماكن جلوس الوزراء والأغلبية والمعارضة فى ظل تزايد عدد أعضاء المجلس، لافتا إلى أن القاعة الرئيسية سوف تستوعب 564 مقعدا وتم تجهيز شرفة الصحافة والإعلام لتستوعب 77 مقعدا، بالإضافة إلى تجهيز 4 كبائن فى الدور الثالث لتستوعب 36 مقعدا.

يذكر أن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، تفقد أمس الاربعاء القاعة الرئيسية لمجلس النواب، المقرر أن تعقد الجلسة العامة فيها، وذلك فى وجود وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل متابعة آخر التطورات بشأن أعمال ترميم مجلس النواب والتجهيزات النهائية بالقاعة الرئيسية بالمجلس استعداداً لاستقبال الاعضاء الجدد.