رئيس الوزراء الفرنسى يزور مصر 9 أكتوبر ويلتقى الرئيس السيسى

يقوم رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس بزيارة لمصر فى التاسع من أكتوبر الجارى على رأس وفد يضم عدد من الوزارء بينهم وزيرى الخارجية والدفاع، وذلك فى إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل أيضا الأردن والمملكة العربية السعودية ، وذلك حسبما ذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية اليوم الخميس لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقى مانويل فالس - خلال زيارته لمصر التى تستغرق عدة أيام - بالرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويجرى فالس مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مباحثات حول التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات، وذلك قبل التوقيع على عدد من الاتفاقيات وعقد مؤتمر صحفى مشترك.

كما يلتقى خلال الزيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، ومن المقرر أن يفتتح المقر الجديد للمدرسة الفرنسية بالقاهرة وذلك بحضور ممثلين عن الجالية الفرنسية بمصر.

ويرافق رئيس الوزراء الفرنسى فى هذه الجولة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ووزير الدفاع جون إيف لودريان، ووزير الدولة الفرنسى لشؤون النقل والبحر والصيد آلان فيداليس.

ويغادر رئيس الوزراء الفرنسى القاهرة فى الحادى عشر من أكتوبر متوجها إلى المملكة الأردنية، حيث سيلتقى الملك عبد الله الثانى ونظيره الأردنى عبد الله النسور.

ومن المقرر أن يلتقى أيضا بعدد من اللاجئين وممثلى الوكالات الأممية المعنية باستقبال اللاجئين السوريين بالأردن، وذلك بمقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فصلا عن زيارة إبراشية تأوى لاجئين عراقيين.

ويختتم رئيس الوزراء الفرنسى زيارته لعمان فى اليوم التالى متوجها إلى الرياض، حيث سيلتقى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لبحث أوجه التعاون فى مختلف المجالات، ولا سيما التجارية والاقتصادية.

ويفتتح مانويل فالس بالرياض منتدى اقتصاديا بمشاركة رجال أعمال فرنسيين وسعوديين على هامش اللجنة المشتركة الفرنسية السعودية.

وتهدف جولة مانويل فالس فى المنطقة خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر إلى إبرام عدد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية، وكذلك دعم تواجد الشركات الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط.

كما سيجدد مانويل فالس دعمه للقوات الفرنسية المتمركزة فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار عملية "شامال"، والتزام بلاده بإحلال السلام والاستقرار فى المنطقة.