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وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى البعض الآخر

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وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى البعض الآخر وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى البعض الآخر
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 قرارا وزارياً بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وتضمن القرار نقل المحاكم الجزئية بمركز إمبابة وكرداسة، ومحكمة الوراق، محكمة أوســيم ومحكمة العجوزة، ومحكمة الدقى، إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة، بدلا من المقر الحالى.

كما تقرر انشاء بدائرة دكرنس الابتدائية محكمة الأحداث لتختص بنظر جنايات وجنح الأحداث بنيابة أحداث شمال المنصورة، ويكون مقرها مجمع محاكم بلقاس الكائن بشارع طريق الحرية الشهير بشارع أبو رجيلة.

وتضمن القرار نقل تبعية دائرة جنح الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبى واستئنافاتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالإضافة إلى إنشاء مأمورية كلية تسمى مأمورية أبو قرقاص الكلية تتبع محكمة المنيا الابتدائية وتختص بنظر القضايا المدنية بأنواعها وقضايا المدنى المستأنف وكذا قضايا جنح مستأنف أبو قرقاص وقضايا الأسرة ويكون مقرها مبنى محكمة أبو قرقاص الجديد الكائن شارع أسوان الزراعى بجوار مبنى المحكمة القديم.
>ونص قرار وزير العدل على نقل مقار انعقاد دائرتى جنح جزئى الأميرية وجنح جزئى الزيتون إلى مقر مجمع محاكم الزيتون ومصر الجديدة بدلا من المقر الحالى.
>ونقل مقر انعقاد دائرة أسرة المطرية ودائرة جنح جزئى المطرية ودائرة مدنى جزئى المطرية إلى مقر محكمة مدينة نصر بدلا من المقر الحالى.

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مصر 365

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