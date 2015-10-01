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تجنبي هذه الأخطاء عند غسل الملابس

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تجنبي هذه الأخطاء عند غسل الملابس تجنبي هذه الأخطاء عند غسل الملابس

الخميس 01-10-2015 15:42

تلتزم معظم ربات البيوت بالطرق الموروثة عن جداتهن في التنظيف، علماً أن البعض منها خاطئ! لذا، يسلط "سيدتي. نت" الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة المرتكبة أثناء غسل الملابس، في ما يأتي:

1. تجنبي فرك مكان البقع بخشونة، ما يساهم في بهتان لون القطعة.


2. لا تفرطي في استخدام المنظفات؛ منعاً من تراكم البكتيريا على الملابس.
3. لا تتركي سحابات السراويل مفتوحةً أثناء غسلها، الأمر الذي يتسبّب في تلف الملابس الأخرى الموجودة في الغسالة.
4. امتنعي عن عصر الملابس الخفيفة خشية أن تمطّ، بل ينصح بسحب القمصان، مثلاً، من الماء والضغط عليها.
5. لا تهملي فحص الجيوب، سواء كان في داخلها نقود قيّمة، أو مناديل ورقية، ما قد يفسد الملابس كلها.

 

 

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سيدتي