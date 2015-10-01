بالصور…«ساويرس» يجتمع بمرشحي حزب المصريين الأحرار لانتخابات مجلس النواب

عقد حزب المصريين الأحرار، أمس ” الأربعاء “، اجتماعًا مع مرشحيه لمجلس النواب 2015م، على المقاعد الفردية والقائمة.

وحضر الاجتماع المُهندس نجيب ساويرس، مُؤسس حزب المصريين الأحرار، والدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب، وقيادات ومرشحي الحزب لمجلس النواب في المرحلتين الأولى والثانية.

وبدء المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلم قصير عن حزب المصريين الأحرار منذ تأسيسه عقب ثورة 25 يناير 2011م، ومواقف الحزب من التحولات السياسية الخطيرة، التي شهدتها مصر مرورًا بثورة 30 يونيو وحتى الأن.

ووصف المُهندس نجيب ساويرس، اجتماع الحزب بـ”يوم الفرح”، مُضيفًا: ” استنينا اللحظة دي من زمان، أي حزب ما ياخدش كراسي في البرلمان، يبقى مش حزب، والأهم من الانتخابات وعدد مقاعد حزب المصريين الأحرار في البرلمان، هو نجاح الحزب بعد تدشينه عقب 25 يناير على الأرض “.

وأضاف “ساويرس”، خلال كلمته باجتماع الحزب: “عملنا الحزب، لأننا كنا متأكدين أن الإخوان هتسرق الثورة، وناس كتير مشيت خلف الإخوان، لغاية ما بهدلوا البلد ولبسونا في الحيط “.

ووجه ” ساويرس “، رسالة لمرشحي الحزب خلال اجتماعهم، قائلًا: “لو ما نجحتش في دائرتك، ولم يحالفك الفوز، ما تسيبش الحزب، لن نتخلى عنك، متمسكين بِك، إحنا هدفنا هو بناء حزب قوي يعمل لصالح مصر، والبلد لا تحتمل معارضة الرئيس، إحنا مش جايين نطبل لحد ولا نعوق حد، وأي شخص هيعتدى على مرشح من حزبي كلنا هنكون خلف مرشحنا “.

وأوضح “ساويرس”، أن هدف الحزب، هو القضاء على الفقر، مُوضحًا: “حلمي إن الناس تقول إن الراجل ده عمل حزب، وقال هقضي على الفقر، وبالفعل قضى على الفقر، ولا أسعى لأي منصب، ولو اقتصاد مصر اتمسك صح الدنيا هتبقي أحسن، لإن مافيش توظيف صح لفلوس البلد “.

وأشاد الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، بأداء الفريق الشبابي المعاون له في أعمال لجنة الانتخابات وبالحزب، مُوجهًا الشكر للدكتور نجيب أبادير، الداعم لتأسيس الحزب، والدكتور أحمد سعيد، وذلك على الدور الذي قدمة للحزب والمعركة التي خاضها إبان تولي الإخوان للسلطة، والدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي شهد اندماج حزب الجبهة مع المصريين الأحرار في مشهدٍ جميل، حسب وصفه.

وأضاف “خليل “، خلال كلمته بالاجتماع، أن الحزب يهدف العمل لصالح مصر، وأن نكون مشاركين في بناء مصر الجديدة، مُؤكدًا أن المصريين الأحرار أسرةٍ واحدةٍ، وأن الحزب سيكون لديه كوكبة من النواب والنجوم بالمجلس، وتابع: “هدف الحزب الأول هو مصر “.

واستعرض القائم بأعمال رئيس الحزب، الوثيقة الانتخابية للمصريين الأحرار، والتي حملت عنوان “علشان مصر اللي بنحلم بيها”، والتي جاء في أولوياتها، القضاء على الفقر، وتوفير سُبل الحياة الكريمة، إضافةً إلى ضمان سيادة القانون وحماية الحريات، وخلق اقتصاد وطني قوي، فضلًا عن مكافحة الفساد والبيروقراطية، والإهتمام بتطوير بمنظومة الصحة والتعليم.