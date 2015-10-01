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محافظ الإسكندرية: غرق الشوارع بمياه الأمطار غير مقبول ولن نسمح بتكراره

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محافظ الإسكندرية: غرق الشوارع بمياه الأمطار غير مقبول ولن نسمح بتكراره محافظ الإسكندرية: غرق الشوارع بمياه الأمطار غير مقبول ولن نسمح بتكراره
استنكر هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ما حدث فى شوارع الإسكندرية من ارتفاع منسوب المياه من مياه الأمطار وعدم صرفها فى شبكات الصرف الصحى، قائلا: "أضع نفسى مكان المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع منسوب المياه فهو غير مقبول بكافة الأشكال".

وأضاف المسيرى خلال المؤتمر الصحفى، اليوم أنه تم التأكد من تنظيف الشنايش، والتأكد من الخطط المرورية البديلة قبل بداية النوة، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لحل الأزمة وعمل خطط بديلة لدراسة الطرق وشبكات الصرف الصحى منعاً لتكرار الأزمة مرة أخرى.

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