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بالصور.. خبيرة إيطالية تشيد بالجودة العالمية لـ"التين" بمطروح

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زارت البروفسور أناليزا رومانى، خبيرة التصنيع الغذائى بجامعة فلورانس الإيطالية، محافظة مطروح لمدة 5 أيام، فى إطار مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح "مارساديف" بمركز بحوث الصحراء، بهدف إبراز أهمية المكونات الغذائية للتين المصرى بصفة عامة، والتين السلطانى بمطروح بصفة خاصة.

صاحب الخبيرة الإيطالية، فريق عمل المشروع وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية، بإشراف المنسق الإيطالي للمشروع د.إيفان فيرتوزى، وزيارة أحد معامل تصنيع مربى التين بقرية رأس الحكمة.

وقدمت الخبيرة تدريب عملى ونظرى وعدد من التوصيات والمحاذير، التى يجب مراعاتها عند تصنيع المربى خلال عمليات الغسيل والتعقيم والاستعاضة عن الإضافات الكيمائية بإضافة مواد طبيعية، مثل عصير الليمون والتفاح المبشور لإطالة مدة الحفظ وضمان الحصول على المعايير الدولية للإنتاج والتصدير.

وحصلت الخبيرة على عينات من التين الطازج والتين المصنع فى شكل مربى لتحليلها بعد ذلك، حتى تستطيع أن ترصد مدى التغيير الممكن حدوثه فى مكونات التين الطبيعية بعد تحوله لمربى، التى أكدت دراسات علمية سابقة أن صنف التين المصرى الأحمر يحتفظ بلونه بعد عملية التصنيع، وهو ما يرفع من قيمته الغذائية ويعطيه ميزة نسبية أفضل من بقية الأصناف العالمية.

على جانب آخر، ألقت الدكتورة إلهام يونس أستاذ الاقتصاد الزراعى المساعد بمركز بحوث الصحراء، الضوء على الوضع الاقتصادى الراهن لإنتاج وتسويق التين المصرى، حيث أشارت إلى أن محافظة مطروح تنتج نحو 136 ألف طن من التين يمثل 82% من إنتاج ، وأن 43% من المساحة المزروعة بالتين بالمحافظة تتركز بمركز مرسى مطروح.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مصر تحتل الترتيب الثانى فى إنتاج التين على مستوى العالم بنسبة 15% إلا أن صادراتها من التين الطازج والمجفف يقل عن 1% من صادرات العالم، وهو وضع متدهور إذا قورن بتركيا، التى يأتى ترتيبها الأول على العالم فى إنتاج التين بنسبة 24%، وتصدر 41.6% من التين الطازج، 58.7% من التين المجفف على مستوى العالم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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