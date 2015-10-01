إزالة مزرعة دواجن ومنزل مخالفين بكوم أوشيم بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية بمحافظة الفيوم برئاسة محمود عبد السلام بالتنسيق مع قوات الأمن بإزالة مزرعة دواجن مخالفة على مساحة 720م ملك "فايز.ع" ومنزل مخالف على مساحة 120م ملك "جمعة.ع"، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر للمخالفين.

يذكر أن المزرعة التى تمت إزالتها كان يتم إنشاؤها فى اتجاه الريح السائد على مشروع إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية، وهو أحد المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

ومن جانبه أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة كل التعديات بمختلف صورها، مؤكداَ أنه تم تشكيل لجنة مكونه من مسئولى أملاك الدولة والزراعة والرى والتفتيش المالى والإدارى والهيئات ذات الصلة لرصد أى مخالفات أو حالات تعد فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.