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مجلس مدينة الأقصر يغلق 7 شركات نقل جماعى لإدارتها بدون تراخيص

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مجلس مدينة الأقصر يغلق 7 شركات نقل جماعى لإدارتها بدون تراخيص مجلس مدينة الأقصر يغلق 7 شركات نقل جماعى لإدارتها بدون تراخيص
تمكن رجال مجلس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، من تنفيذ 7 قرارات غلق لشركات نقل جماعى بدون ترخيص، فى حملة غلق إدارى كبرى على المحال التجارية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن العام بالمحافظة بناءً على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، وتوجيهات العميد أحمد نسيم رئيس المدينة.

كما قامت شرطة المرافق برئاسة العقيد إيهاب مرعى أبو المكارم، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، ورافقه الملازم أول عبد الحى مصطفى، من ضباط شرطة المرافق، والقوى المرافقة من قسم شرطة الأقصر وإدارة شرطة المرافق، إضافة إلى إدارة الأمن العام برئاسة اللواء نبيل بشرى، مساعد المدير للأمن، وقوة من ضباط الأمن العام، بتأمين حملة الإغلاق الإدارى للمحال التجارية.

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مصر 365