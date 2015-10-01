أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يتفقد بعض المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

Google+ Print
تفقد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، صباح اليوم، الخميس، عدداً من المدارس بمدينة أسوان، للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسى الجديد، رافقه فيها محمد عبده حواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

وشدد المحافظ على مسئولى التعليم بضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة الشاملة وعمليات الإحلال والتجديد للمرافق ودوارات المياه ببعض المدارس عقب الانتهاء من الصيانة البسيطة قبل انطلاق العام الدارسى الجديد 2015/2016 مع العمل على تلافى كافة أسباب الخطورة سواء فى الأسوار أو الأبواب أو النوافذ والأسقف، علاوة على توفير التجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية ومواجهة الحرائق من أجل ضمان توفير بيئة أمنه ومناخ مناسب للطالب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365