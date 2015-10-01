محافظ أسوان يتفقد بعض المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

تفقد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، صباح اليوم، الخميس، عدداً من المدارس بمدينة أسوان، للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسى الجديد، رافقه فيها محمد عبده حواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

وشدد المحافظ على مسئولى التعليم بضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة الشاملة وعمليات الإحلال والتجديد للمرافق ودوارات المياه ببعض المدارس عقب الانتهاء من الصيانة البسيطة قبل انطلاق العام الدارسى الجديد 2015/2016 مع العمل على تلافى كافة أسباب الخطورة سواء فى الأسوار أو الأبواب أو النوافذ والأسقف، علاوة على توفير التجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية ومواجهة الحرائق من أجل ضمان توفير بيئة أمنه ومناخ مناسب للطالب.



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