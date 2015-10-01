محافظ كفر الشيخ: تطوير ميناء البرلس لنقل توربينات محطة الكهرباء العملاقة

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، إنه سيتم تطوير ميناء الصيد بالبرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، لاستيعاب سفن حمولة كل منها 2000 طن، لنقل التوربينات الخاصة بمحطة الكهرباء الجديدة والتى يصل حمولة كل منها 500 طن.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عمل مساحة تخزينية لاستقبال السفن داخل ميناء البرلس بكفر الشيخ الناقلة لمعدات محطة برج البرلس التى تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية فى العالم على بعد 16 كيلو مترًا من ميناء البرلس بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، لإنتاج 4.4 ميجا وات كهرباء على أن يتم تسليمها فى أول أغسطس 2017م تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف لجأنا لتطوير ميناء الصيد بعد مناقشة كيفية نقل توربينات من ميناء دمياط أو بورسعيد أو الإسكندرية القادمة من ألمانيا وصعوبة نقلها بالبر، لأن الطرق والكبارى لن تتحمل نقل تلك التوربينات.