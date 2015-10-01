مقترح بطب بنها لإنشاء أقسام جديدة تشمل طب الإعاقات وذوى الاحتياجات

تدرس كلية الطب بجامعة بنها حاليا المقترح المقدم من الدكتور إبراهيم راجح وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة ولجنة خدمة المجتمع والبيئة بالكلية من أعضاء هيئة التدريس بعمل مقترح لإنشاء أقسام جديدة، تشمل طب الإعاقات وذوى الاحتياجات الخاصة وقسم للوراثة بالكلية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظات ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، إن تلك الأقسام غير موجودة على مستوى الجامعات المصرية وأنه جار حاليا عمل قاعدة بيانات بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض الشائعة فى تلك الفئة وسبل مواجهتها والتيسير عليهم من خلال إنشاء عيادات متخصصة لهم تراعى احتياجاتهم فى جميع النواحى سواء كانت تخاطب وسلوكيات ونواحى رياضية وفن وموسيقى .

وأضاف راجح، أنه جار تخصيص فريق عمل من المتطوعين من بينهم الدكتور ياسر عبد الرحمن أستاذ الموسيقى بنوعية بنها والدكتورة هبة شلبى الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية والدكتور هشام الخولى أستاذ التخاطب بتربية بنها والدكتور أحمد حافظ أخصائى التربية الرياضية ومسئول السباحة وهشام عبد الرحمن مسئول قياسات السمع والأنف والأذن بطب بنها والدكتورة إلهام عبد الغفار أستاذ الأطفال بطب بنها وسلوى مرزوق من التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن الفريق يضم ممثلين عن نادى روتارى بنها ممثلا فى اللواء عبد الرحمن راشد رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور جمال عبد الناصر مدير عام التربية الخاصة بإدارة بنها التعليمية وعادل الغباشى بمديرية التعليم وهناء عبد العليم ممثلا عن المجلس القومى للمرأة.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد أبو سالم عميد كلية الطب البيطرى عن بدء فعاليات إجراء وتدريب الطلاب على إجراء العديد من العمليات الجراحية وعمليات التعقيم للحيوانات المنزلية من جامعة بنها تدريب ميدانى للطلاب على تعقيم الحيوانات المنزلية وإجراء الجراحات لها وعمليات التعقيم للحيوانات المنزلية من القطط والكلاب بمشاركة مشروع الجراحة بالكلية وبالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة وبمشاركة الخبير الأمريكى المصرى الدكتور هانى بطرس.