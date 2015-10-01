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"القومى للمرأة" بالوادى الجديد يدشن حملة لمشاركة المرأة فى الانتخابات

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"القومى للمرأة" بالوادى الجديد يدشن حملة لمشاركة المرأة فى الانتخابات "القومى للمرأة" بالوادى الجديد يدشن حملة لمشاركة المرأة فى الانتخابات
بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد فى تدشين حملة موسعة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة فى الانتخابات البرلمانية من خلال تنفيذ فعاليات طرق الأبواب والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات فى أحياء وقرى ومدن المحافظة للتعريف بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ودورها الفاعل فى الانتخابات القادمة.

وقالت نادية عزمى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الوادى الجديد، إن المجلس استعد بعدة برامج للانتخابات البرلمانية المقبلة وأن المجلس سيمر خلال أيام الانتخابات على لجان السيدات مؤكدة على أن هناك جهودًا لتوفير سيارة لنقل السيدات غير القادرات لنقلهن من منازلهن إلى مقر اللجان بالمجان.
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