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777 محضر حرق قش أرز بالشرقية منذ بدء الحصاد

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه تم تحرير 777 محضر حرق قش أرز منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم، وذلك على نحو 686 محضرًا بمعرفة جهاز شئون البيئة و91 بمعرفة إدارة البيئة بالمحافظة، مؤكدة أنها تبذل مجهودات مكثفة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجهاز التنفيذى للمحافظة للقضاء على السحابة السوداء والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية.

وأوضح المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة ، لـ"اليوم السابع"، أنه قام بجولة ميدانية اليوم بصحبة مندوب من وزارة البيئة وقيادات المديرية لتفقد مواقع جمع وكبس الأرز الخاصة بالمتعهدين فى الحسينية ـ كفر صقر ـ ديرب نجم ـ القنايات ـ الزقازيق"، كذلك زيارة ما تم تنفيذه من كومات أسمدة وأعلاف غير تقليدية للمزارع الصغير.

وأضاف: بلغت نسبة حصاد الأرز حتى الآن 38.78%، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الحملات بالمساجد والجمعيات الزراعية وندوات من جهاز شئون البيئة مع الزراعة للتوعية بأهمية قش الأرز وتدويره مع وجود البلاستيك واليوريا لعمل كومات الأعلاف بالمجانى للمزارعين الراغبين فى تدوير قش الأرز.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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