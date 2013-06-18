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صباحي: أناشد المصريين عدم العودة لمنازلهم يوم 30 يونيو إلا ومصر منتصرة

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صباحي: أناشد المصريين عدم العودة لمنازلهم يوم 30 يونيو إلا ومصر منتصرة صباحي: أناشد المصريين عدم العودة لمنازلهم يوم 30 يونيو إلا ومصر منتصرة
جزء كبير من متظاهري 30 يونيو لم ينزلوا إلى الشارع في الثورة.. لكنهم قرروا النزول بعد أن ذاقوا حكم الإخوان

كتب : سهيلة حامد منذ 0 دقيقة

أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أنه بحسب عدد المصريين وكثافة الحشد، ستصل الرسالة إلى الحكام، مضيفا أنه سيعتصم 15 يوما لأنه "مش خسارة فيهم"، كما ناشد المصريين الذين ينوون النزول للتظاهر 30 يونيو عدم العودة إلا ومصر منتصرة.

وأضاف صباحي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، أن جزءا رئيسيا من متظاهري 30 يونيو هم قوة 25 يناير، وجزء رئيسي آخر لم يشارك في الثورة، لكنه بعد أن ذاق حكم الإخوان لمدة عام قرر أن ينزل إلى الشارع يوم 30 يونيو، مشددا على أن الجزئين مصريان، وبالطبع بينهما خلافات سياسية لكننا لا نملك محاسبتهم.

كما استنكر من يعرض مطالبه يوم 30 يونيو ثم يسأل من بجانبه "لمن أعطيت صوتك في الانتخابات؟"، مؤكدا أننا الآن شعب واحد نريد أن نتوحد على هدف واحد.

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